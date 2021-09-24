В одном из детсадов Запорожской области произошло массовое отравление
В городе Вольнянск Запорожской области произошло массовое отравление в детском саду: пострадали 9 воспитанников
Об этом сообщает Госпотребслужба в Запорожской области.
Родители детей стали обращаться за медицинской помощью детям в местную больницу с 19 сентября и до 22 сентября включительно. Практически у всех детей медики зафиксировали повышение температуры, тошноту и диарею.
Впоследствии врачи подтвердили диагноз "острая кишечная инфекция", но антиген ротавируса ними обнаружен не был.
Четыре ребенка были госпитализированы в Вольнянскую многопрофильную больницу, но уже сейчас все дети находятся на лечении дома. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
По факту отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие по проверке пищеблока в сфере безопасности пищевых продуктов.
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