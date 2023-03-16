В одни ворота: "Фейеноорд" разгромил "Шахтер" в ответном матче 1/8 Лиги Европы
Нидерландские футболисты отгрузили дончанам семь голов и выбили из Лиги Европы - "Шахтер" смог забить лишь гол престижа в концовке матча
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После первого матча букмекеры не давали шансов "Шахтеру", а во время игры мощная атака "Фейеноорда" и детские ошибки горняков лишь подтвердили прогноз.
Дончане получили семь мячей и только в конце матча смогли забить настоящий гол престижа. Этот маленький подвиг совершил легионер из Венесуэлы Кевин Келси.
Лига Европы
1/8 финала
16 марта
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Шахтер" (Украина) 7:1.
Голы : Хименес (9), Кекчю (24, 38), Идрисси (49, 60), Джаханбахша (64), Даниило (67) - Келси (87).
- Напомним, в первом матче, состоявшемся 9 марта, команды сыграли в ничью 1:1.
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