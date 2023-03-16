В одни ворота: "Фейеноорд" разгромил "Шахтер" в ответном матче 1/8 Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После первого матча букмекеры не давали шансов "Шахтеру", а во время игры мощная атака "Фейеноорда" и детские ошибки горняков лишь подтвердили прогноз.

Дончане получили семь мячей и только в конце матча смогли забить настоящий гол престижа. Этот маленький подвиг совершил легионер из Венесуэлы Кевин Келси.

Лига Европы

1/8 финала

16 марта

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Шахтер" (Украина) 7:1.

Голы : Хименес (9), Кекчю (24, 38), Идрисси (49, 60), Джаханбахша (64), Даниило (67) - Келси (87).