В один клик из любой страны: Зеленский инициировал запуск платформы United24 для сбора средств на поддержку Украины
В Украине заработало единое окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны United24
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Инициатива объединяет людей со всего мира для помощи Украине – от правительств стран и международных фондов, промышленных гигантов до фэшн-брендов, звезд кино и музыки, общественных и политических деятелей.
На фандрейзинговой платформе United24 каждый может сделать донейт в один клик из любой страны.
"Все собранные средства идут на официальные счета НБУ, привязанные к ключевым министерствам, обеспечивающим прозрачное распределение и отчетность. Помощь будет распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины", – объясняют в Минцифре.
- Правительство Великобритании выделит для наиболее уязвимых слоев населения в пределах страны и за рубежом 45 млн фунтов стерлингов помощи.
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