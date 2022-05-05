В один клик из любой страны: Зеленский инициировал запуск платформы United24 для сбора средств на поддержку Украины

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Инициатива объединяет людей со всего мира для помощи Украине – от правительств стран и международных фондов, промышленных гигантов до фэшн-брендов, звезд кино и музыки, общественных и политических деятелей.

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"Все собранные средства идут на официальные счета НБУ, привязанные к ключевым министерствам, обеспечивающим прозрачное распределение и отчетность. Помощь будет распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины", – объясняют в Минцифре.