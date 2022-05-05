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В один клик из любой страны: Зеленский инициировал запуск платформы United24 для сбора средств на поддержку Украины

5 мая, 2022 четверг
14:26
война с Россией

В Украине заработало единое окно для сбора благотворительных пожертвований в поддержку страны United24

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Инициатива объединяет людей со всего мира для помощи Украине от правительств стран и международных фондов, промышленных гигантов до фэшн-брендов, звезд кино и музыки, общественных и политических деятелей.

На фандрейзинговой платформе United24 каждый может сделать донейт в один клик из любой страны.

"Все собранные средства идут на официальные счета НБУ, привязанные к ключевым министерствам, обеспечивающим прозрачное распределение и отчетность. Помощь будет распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины", – объясняют в Минцифре.

  • Правительство Великобритании выделит для наиболее уязвимых слоев населения в пределах страны и за рубежом 45 млн фунтов стерлингов помощи.
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поддержка Украины
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