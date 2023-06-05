Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 5 июня.

Населённый пункт находится в Сватовском районе Луганской области. Отмечается, что в этом госпитале уже лечатся около 200 человек.

Также в сводке рассказали, что на Купянском направлении противник вынужден использовать гражданские здания населенных пунктов Харьковской области в качестве моргов, но без должного оборудования.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения противника и 2 – по ЗРК врага

Также наши воины уничтожили один вражеский разведывательный дрон.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.

За день россияне совершили 30 обстрелов с РСЗО по территории Украины

Кроме того, в течение суток противник нанес один ракетный и 19 авиационных ударов. В результате вражеских атак погибли среди гражданского населения.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию – на ее полигонах продолжается подготовка подразделений противника.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационные удары в районах Огирцево и Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Барановка, Бунякино, Волфино, Кондратовка, Большая Писаревка, Шевченково, Александровка Сумской области, а также Басово, Сотницкий Козачок, Гурьев Козачок, Уды, Ветеринарное, Высока Яруга, Старица, Огирцево, Гатище, Плетенивка, Вовчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевьяковка, Отрадное в Харьковской области.

противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационные удары в районах Огирцево и Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Барановка, Бунякино, Волфино, Кондратовка, Большая Писаревка, Шевченково, Александровка Сумской области, а также Басово, Сотницкий Козачок, Гурьев Козачок, Уды, Ветеринарное, Высока Яруга, Старица, Огирцево, Гатище, Плетенивка, Вовчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевьяковка, Отрадное в Харьковской области. На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Кутьковка, Дворична, Западное, Кисливка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Кутьковка, Дворична, Западное, Кисливка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское Луганской и Спорное Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское Луганской и Спорное Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления вблизи Невельского. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

противник предпринял неудачную попытку наступления вблизи Невельского. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отбили все 8 атак противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационные удары в пределах населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Гострое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

наши защитники отбили все 8 атак противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационные удары в пределах населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Гострое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Бериславу Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка, Новоандреевка, Щербаки, Степовое и Каменское Запорожской области; Козацкое, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

В понедельник, 5 июня, россияне ударили по Балаклее, что на Харьковщине - один человек погиб, еще восемь получили ранения.