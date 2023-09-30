В Одессу с неанонсированным визитом прибыл глава европейской дипломатии Боррель
В Одессу в субботу, 30 сентября, с неанонсированным визитом прибыл Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Об этом Боррель сообщил в соцсети X (twitter).
"Одесса - очень красивый город с культурными и историческими корнями. Он должен быть на первых страницах газет за его яркую культуру и дух, красоту и историю. Зато он на первых страницах из-за варварских атак и агрессии России", - сказал он.
Боррель рассказал, что он своими глазами видит последствия этой войны. В частности, разрушение Спасо-Преображенского собора, по его мнению, хорошо иллюстрируют, как РФ пытается уничтожить Украину.
"Сегодня, находясь в вашем городе, я хочу напомнить, что определенная территория Украины, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области были незаконно аннексированы Россией. Равно как и Крым раньше", - указал он.
Он подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину в борьбе за ее территориальную целостность и независимость и пообещал, что союз будет с украинцами "столько, сколько потребуется".
Отметим, видео Борреля было записано в стенах Спасо-Преображенского собора, потерпевшего разрушения в результате российской атаки в ночь на 23 июля.
- Ранее Боррель предложил странам ЕС план оборонной поддержки Украины на 20 млрд евро. Министры обороны Европейского Союза встретились в Толедо, чтобы рассмотреть долгосрочную финансовую поддержку украинских военных.
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