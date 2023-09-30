В Одессу с неанонсированным визитом прибыл глава европейской дипломатии Боррель

Об этом Боррель сообщил в соцсети X (twitter).

"Одесса - очень красивый город с культурными и историческими корнями. Он должен быть на первых страницах газет за его яркую культуру и дух, красоту и историю. Зато он на первых страницах из-за варварских атак и агрессии России", - сказал он.

Боррель рассказал, что он своими глазами видит последствия этой войны. В частности, разрушение Спасо-Преображенского собора, по его мнению, хорошо иллюстрируют, как РФ пытается уничтожить Украину.

"Сегодня, находясь в вашем городе, я хочу напомнить, что определенная территория Украины, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области были незаконно аннексированы Россией. Равно как и Крым раньше", - указал он.

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает Украину в борьбе за ее территориальную целостность и независимость и пообещал, что союз будет с украинцами "столько, сколько потребуется".

Отметим, видео Борреля было записано в стенах Спасо-Преображенского собора, потерпевшего разрушения в результате российской атаки в ночь на 23 июля.