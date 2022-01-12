В Одессу прибыли два балкера из 150,5 тыс. тонн угля
Два балкера Volos и Cora Oldendorf доставили в порты "Южный" и "ТИС" две партии энергетического угля
Об этом сообщила представитель порта "Южный" Татьяна Бахтиарова, передает Укринформ.
"75 тыс. тонн энергетического угля доставил 12 января в порт "Южный" балкер Cora Oldendorf под флагом Либерии. Это восьмое судно типа "Панамакс", выполнившее заказ компании "ДТЭК Энерго". Докеры приступили к разгрузке балкера", - рассказала Бахтиарова.
Также в частном порту ТИС продолжается перевалка еще 75,5 тыс. тонн угля. Его доставил балкер Volos из американского штата Луизиана.
Бахтиарова отметила, что в порт "Южный" 14-15 января прибудет еще одно судно – W ARCTURUS. Он доставит 74 тыс. тонн угля для ПАО "Центрэнерго".
- Как сообщалось ранее, за 2021 год угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 29,411 млн тонн угля - на 7% выше плановых показателей.
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