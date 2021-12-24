В Одессу прибыл французский военный фрегат
В Украину прибыл корабль ВМС Франции, который может уничтожать надводные корабли и наземные объекты врага
Об этом заявили в ВМС Украины .
"Сегодня, 24 декабря к одному из причалов Морского вокзала города Одессы ошвартовался фрегат Военно-Морских Сил Французской Республики Auvergne. Данный тип кораблей предназначен для противолодочной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника", - и.
В ВМС отметили, что от принятия в 2018 году фрегата типа FREMM Auvergne в ВМС Франции остановка в Одессе является первой мерой судна в морские воды Украины.
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