В Одессу доставили 82 генератора
В Одессу, где на прошлой неделе произошла авария на поврежденной в результате российских обстрелов подстанции, уже прибыло 82 генератора - продолжается их установка
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в telegram по результатам заседания ТЭБ и ЧС.
"В Одессу, где на прошлой неделе произошла авария на поврежденной Россией подстанции, уже прибыло 82 генератора, продолжается их установка", – отметил он.
Кроме того, отмечается, что глава правительства поручил завезти дополнительные генераторы в Одесскую область к дальнейшей стабилизации ситуации с электроэнергией. Шмыгаль также отметил, что на ближайшем заседании правительства будет проработан вопрос о выделении средств Одесской областной военной администрации на закупку запасов горючего для генераторов.
- 3 февраля сообщалось, что в Одессе из-за аварии обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района.
- В связи со сложной ситуацией, которая произошла в Одесской области в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
- 6 февраля стало известно, что в Украине в связи с началом рабочей недели и из-за похолодания растут объемы потребления электроэнергии. Самая сложная ситуация остается в Одессе и области.
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