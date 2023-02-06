В Одессу доставили 82 генератора

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в telegram по результатам заседания ТЭБ и ЧС.

"В Одессу, где на прошлой неделе произошла авария на поврежденной Россией подстанции, уже прибыло 82 генератора, продолжается их установка", – отметил он.

Кроме того, отмечается, что глава правительства поручил завезти дополнительные генераторы в Одесскую область к дальнейшей стабилизации ситуации с электроэнергией. Шмыгаль также отметил, что на ближайшем заседании правительства будет проработан вопрос о выделении средств Одесской областной военной администрации на закупку запасов горючего для генераторов.