В Одессу доставили 133 эвакуированных из Афганистана, - Миграционная служба

Об этом сообщает Миграционная служба Одесской области в Facebook.



"Среди эвакуированных людей 48 взрослых, 85 детей, самому маленькому ребенку семь дней, он родился в аэропорту Кабула, когда его мать ждала эвакуации. Самой старшей из эвакуированых 85 лет и она мужественно помогала другим матерям с детьми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двум взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали, благодаря чему им спасена жизнь.

"Всем эвакуированным людям сделан тест на наличие коронавирусной инфекции, больных не выявлено", - написали в ведомстве.

Напомним, что "Исламское государство" взяло ответственность за обстрел аэропорта Кабула.

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