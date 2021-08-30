В Одессу доставили 133 эвакуированных из Афганистана, - Миграционная служба
29 августа из аэропорта "Борисполь" в Одессу спасатели Киевской и Одесской областей доставили 133 граждан Афганистана, которые изъявили желание выехать из своей страны
Об этом сообщает Миграционная служба Одесской области в Facebook.
"Среди эвакуированных людей 48 взрослых, 85 детей, самому маленькому ребенку семь дней, он родился в аэропорту Кабула, когда его мать ждала эвакуации. Самой старшей из эвакуированых 85 лет и она мужественно помогала другим матерям с детьми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двум взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали, благодаря чему им спасена жизнь.
"Всем эвакуированным людям сделан тест на наличие коронавирусной инфекции, больных не выявлено", - написали в ведомстве.
- Напомним, что "Исламское государство" взяло ответственность за обстрел аэропорта Кабула.
- Удар США по авто со взрывчаткой в Кабуле унес жизни семьи из 9 человек, - CNN
- Украинские военные в Кабуле провели операцию по спасению афганских переводчиков, работавших на Канаду.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.46Продажа 31.85
- Актуальное
- Важное