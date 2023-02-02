В Одесскую ОВА пришли с обысками. СБУ задержала одного из чиновников на взятке

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в телеграме.

Утром 2 февраля следователи ДБР пришли в помещение Одесской ОВА с обысками.

"Служба безопасности разоблачила на системной коррупции еще одного высокопоставленного чиновника. Им оказался заместитель начальника одного из управлений Одесской областной военной администрации. Чиновник наладил масштабный преступный механизм получения денег от предпринимателей. За разные суммы взяток он предлагал коммерсантам свое содействие в "беспрепятственном" выделении земельных участков в южном регионе. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства от местного предпринимателя $60 тыс.", - говорится в сообщении СБУ.

Согласно информации, за эту сумму он "гарантировал" бизнесмену выделение в аренду двух земельных площадей на берегах Дуная. Правоохранители задержали чиновника возле административного здания Областной военной администрации при получении им первой части взятки в размере 40 тыс. дол.

Напомним, днем ранее ДБР объявило о подозрении уволенному заместителю министра обороны Украины, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ, его подозревают в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.

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