В Одесской ОВА убеждены, что "зерновое соглашение" будет продлено 19 ноября
Соглашение об экспорте продовольствия из Украины "зерновым коридором" будет пролонгировано и "продлится столько, сколько нужно"
Об этом заявил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. в эфире телемарафона.
"Мы видим, что все эти разговоры России о выходе из "зернового коридора" заканчиваются там, где начинается турецкий флот", – отметил Братчук.
Он также убежден, что Москва не станет атаковать караваны с украинским зерном, которые выходят из Одесского, Черноморского и Южного портов, поскольку не решится воевать со страной НАТО и нападать на корабли, работающие по Всемирной продовольственной программе.
Пресссекретарь ОВА напомнил, что Украина заключала договоренности по "зерновому коридору" только с ООН и Турцией.
"Я уверен, что 19 ноября будет пролонгация "зернового соглашения"", - заявил Братчук, и добавил, что оно может быть продлено на год, за что ранее высказывалась Анкара.
- "Я думаю, что Россия будет пытаться спекулировать на этой теме. Но зерновое соглашение продлится столько, сколько нужно", - сказал он.
- Напомним, ранее, 29 октября, РФ заявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью БПЛА", при этом уже 2 ноября глава Кремля Владимир Путинрассказал о возобновлении участия.
- Также сообщалось, что глава Минобороны Турции заявил о намерении предложить продлить "зерновое соглашение" еще на один год.
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