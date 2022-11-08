В Одесской ОВА убеждены, что "зерновое соглашение" будет продлено 19 ноября

Об этом заявил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. в эфире телемарафона.

"Мы видим, что все эти разговоры России о выходе из "зернового коридора" заканчиваются там, где начинается турецкий флот", – отметил Братчук.

Он также убежден, что Москва не станет атаковать караваны с украинским зерном, которые выходят из Одесского, Черноморского и Южного портов, поскольку не решится воевать со страной НАТО и нападать на корабли, работающие по Всемирной продовольственной программе.

Пресссекретарь ОВА напомнил, что Украина заключала договоренности по "зерновому коридору" только с ООН и Турцией.

"Я уверен, что 19 ноября будет пролонгация "зернового соглашения"", - заявил Братчук, и добавил, что оно может быть продлено на год, за что ранее высказывалась Анкара.

"Я думаю, что Россия будет пытаться спекулировать на этой теме. Но зерновое соглашение продлится столько, сколько нужно", - сказал он.

Напомним, ранее, 29 октября, РФ заявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью БПЛА", при этом уже 2 ноября глава Кремля Владимир Путинрассказал о возобновлении участия.

Также сообщалось, что глава Минобороны Турции заявил о намерении предложить продлить "зерновое соглашение" еще на один год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb