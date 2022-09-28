В Одесской ОВА оценили шансы России захватить город
У России нет никаких шансов захватить Одессу, а оборона города совершенствуется с каждым днем
Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Она (система обороны – ред.) выстраивалась с 24 февраля так, чтобы ни один враг не смог сюда ни по суше, ни по морю проникнуть. Сегодня, когда мы говорим о морской десантной операции, риск этот остается, ведь есть черноморский флот РФ. Но сейчас нет приготовлений к этой очень ценной операции. Кроме того, она должна быть обеспечена из суши или из воздуха. На суше продвижения врага нет, наоборот, на южном направлении, хоть медленно, но продвигаются наши ВСУ", - сказал он.
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21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
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Россия рассчитывает с помощью мобилизации вернуть инициативу в войне против Украины и захватить Харьков и Одессу.
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