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В Одесской ОВА оценили шансы России захватить город

28 сентября, 2022 среда
15:47
война с Россией

У России нет никаких шансов захватить Одессу, а оборона города совершенствуется с каждым днем

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Она (система обороны – ред.) выстраивалась с 24 февраля так, чтобы ни один враг не смог сюда ни по суше, ни по морю проникнуть. Сегодня, когда мы говорим о морской десантной операции, риск этот остается, ведь есть черноморский флот РФ. Но сейчас нет приготовлений к этой очень ценной операции. Кроме того, она должна быть обеспечена из суши или из воздуха. На суше продвижения врага нет, наоборот, на южном направлении, хоть медленно, но продвигаются наши ВСУ", - сказал он.

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

  • Россия рассчитывает с помощью мобилизации вернуть инициативу в войне против Украины и захватить Харьков и Одессу.

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Николай Княжицкий
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