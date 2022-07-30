В Одесской области злоумышленники, пользуясь удостоверениями волонтеров и ТРО, незаконно переправляли мужчин за границу за $9 тыс, – СБУ

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

Оперативники установили, что "миграционную" деятельность организовали соучредитель одной из благотворительной организации и ее волонтер, их пособник – бывший полицейский. Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценили в 9 тыс. долларов США из одного потенциального призывника.

Отмечается, что злоумышленники использовали удостоверения благотворительного фонда и общественного формирования охраны общественного порядка, а также опознавательные знаки участников терробороны для беспрепятственного прохождения блокпостов.

"Фактически же, организаторы трансграничного трансфера, прикрываясь своими удостоверениями, незаконно переправляли "уклончан" автомобилями на территорию Молдовы в район транзитного участка трассы "Одесса-Рени". Сотрудники СБУ провели обыски по местам жительства фигурантов производства, в ходе которых обнаружены мобильные: телефоны и документы, имеющие доказательное значение; денежные средства; незарегистрированные устройства травматического действия; транспортные средства", - пишут в СБУ.

Трем участникам схемы уже сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.

Напомним, двое закарпатцев за $14 тыс. переправляли ухилянцев в Словакию

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