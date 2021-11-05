В Одесской области запустили новый путь протяженностью 6,8 км до крупнейших портов Украины

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.



"На Одесчине запустили в работу участок Черноморская - Береговая. Это 6,8 км нового пути в крупнейшие порты страны", - написал Кубраков.



По словам министра, расширение перегона необходимо украинским промышленникам, аграриям и портовикам. Это обеспечит увеличение экспортной выручки и сотни тысяч рабочих мест.



Он отметил, что дискуссия о необходимости расширения перегона длилась шесть лет. Однако уложение и электрификация второго пути была проведена в течение 60 дней. Такие проекты не воплощались на Укрзализныце более 10 лет.



По информации Кубракова, пропускная способность участка Черноморска – Берегово до обновления составляла 48 пар поездов в сутки, а после обновления – 60 пар. После достройки второго главного пути на участке "пост 30 км" - станция Береговая/станция Химическая, являющаяся вторым этапом проекта, пропускная способность маршрута составит 150 пар в сутки.



"Для меня этот проект особенно важен на фоне второй волны поднятия тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци. Полученные дополнительные средства не "проедаются" — они устремятся на обновление инфраструктуры", - отметил Кубраков.



Так, по его словам, если бы "Укрзализныця" не изменила свои подходы, был риск полной остановки движения. Министр напомнил, что из 46 тыс. км железнодорожных путей электрифицированы только 46%, а в капитальном ремонте и реконструкции нуждаются более 11 тыс. км железнодорожных путей.

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