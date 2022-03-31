В Одесской области запретили пребывание гражданских в лесах и лесополосах

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на представителя оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова.



По его словам, на период военного положения Одесская областная военная администрация запрещает пребывание в привычных местах отдыха жителей региона из-за потенциальной опасности.

"Система защиты нашего региона налажена и продумана. Силы и средства противовоздушной обороны наготове. Враг истощен и деморализован. Пляжи и лесополосы, где мы с вами так любим отдыхать в мирное время, сегодня - часть нашей общей обороны родной земли", - заявил Назаров.

В частности, полковник подчеркнул, что посещение запрещенных зон, а также нарушение норм противопожарной безопасности могут не только завершиться трагедией для нарушителей, но и нанести ущерб природе и оборонной системе региона.

Напомним, что 26 марта в Сумской области гражданским запретили посещать леса

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb