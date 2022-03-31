В Одесской области запретили пребывание гражданских в лесах и лесополосах
В Одесской области на период военного положения запретили пребывание гражданских в лесах и лесополосах
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на представителя оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова.
По его словам, на период военного положения Одесская областная военная администрация запрещает пребывание в привычных местах отдыха жителей региона из-за потенциальной опасности.
"Система защиты нашего региона налажена и продумана. Силы и средства противовоздушной обороны наготове. Враг истощен и деморализован. Пляжи и лесополосы, где мы с вами так любим отдыхать в мирное время, сегодня - часть нашей общей обороны родной земли", - заявил Назаров.
В частности, полковник подчеркнул, что посещение запрещенных зон, а также нарушение норм противопожарной безопасности могут не только завершиться трагедией для нарушителей, но и нанести ущерб природе и оборонной системе региона.
- Напомним, что 26 марта в Сумской области гражданским запретили посещать леса
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