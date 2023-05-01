Об этом сообщила Госпродслужба .

Пчеловоды сел Старая Царичанка, Новая Царичанка и Ройлянка Старокозацкого сельского совета обратились в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей из-за массовой гибели их насекомых.

Сообщается, что мертвых пчел заметили на посевах озимого рапса в Новой Царичанке.

На место выехала комиссия из представителей Госпродпотребслужбы, районной государственной администрации и поселкового совета. Вероятной причиной отравления стала обработка растений химическими средствами – пестицидами.

"Ими был установлен факт гибели пчел и возможная причина (отравление пестицидами)", - говорится в заявлении.

По результатам исследования будет установлена точная причина гибели пчел и приняты меры по предотвращению дальнейшего отравления насекомых.