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В Одесской области зафиксировали массовое отравление пчел

1 мая, 2023 понедельник
15:04
Общество

Пчеловоды из трех сел Одесской области жалуются на массовое отравление пчел, вероятно, пестицидами

Об этом сообщила Госпродслужба .

Пчеловоды сел Старая Царичанка, Новая Царичанка и Ройлянка Старокозацкого сельского совета обратились в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей из-за массовой гибели их насекомых.

Сообщается, что мертвых пчел заметили на посевах озимого рапса в Новой Царичанке.

На место выехала комиссия из представителей Госпродпотребслужбы, районной государственной администрации и поселкового совета. Вероятной причиной отравления стала обработка растений химическими средствами – пестицидами.

"Ими был установлен факт гибели пчел и возможная причина (отравление пестицидами)", - говорится в заявлении.

По результатам исследования будет установлена точная причина гибели пчел и приняты меры по предотвращению дальнейшего отравления насекомых.

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Одещина
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