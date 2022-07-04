В Одесской области задержаны несколько человек, подозреваемые в причастности к российским диверсионно-разведывательным группам

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Есть задержанные лица, подозреваемые, что они являются членами диверсионно-разведывательных групп противника, - написал Сергей Братчук в своем сообщении. - А также задержаны несколько человек, которые вели коллаборационистскую деятельность".

Представитель главы Одесской ОВА также отметил, что накануне специалисты военно-морских сил ВСУ уничтожили очередную вражескую мину, которую прибило к одесскому побережью. Это еще одно предостережение, что в море сейчас купаться нельзя. Небезопасно также выходить на пляжи и побережье.

"Тяжелое время, тяжелые решения, но нам надо идти дальше, - подчеркнул Сергей Братчук. - Общей дорогой к вожделенной победе".

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