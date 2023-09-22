В Одесской области задержали женщину, подозреваемую в передаче РФ координат 9 объектов военной и критической инфраструктуры
Правоохранители задержали информаторку российских спецслужб, подозреваемую в участии и подготовке новой серии воздушных атак врага на Одесскую область
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Для совершения вражеских ударов злоумышленница передала оккупантам электронные координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры региона. Среди них – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения", – говорится в материале.
Прессслужба добавляет, что женщина пыталась проследить направления полетов боевой авиации ВСУ.
СБУ разоблачила фигурантку еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности. Ее задержали на попытке передачи разведданных РФ.
Следствие установило, что российским информатором оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала рашистов и активно об этом писала в запрещенных соцсетях.
"Таким образом, она попала в поле зрения вражеских спецслужб, которые впоследствии дистанционно привлекли ее к сотрудничеству в пользу страны-агрессора. Для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила маршрутным такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников. Полученные сведения она посылала оккупантам в виде текстовых и голосовых сообщений и скриншотов электронных карт, на которых обозначала украинские объекты", - объясняют правоохранители.
Фото: Служба безопасности Украины
Во время обыска изъят телефон с доказательствами коммуникации с врагом.
Фигурантке сообщили о подозрении, она находится под стражей. Женщине грозит 12 лет заключения.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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