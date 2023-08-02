В Одесской области задержали военного бухгалтера, которого подозревают в завладении более 10 млн грн из зарплат морпехов
Правоохранители задержали бухгалтера финансово-экономического подразделения воинской части морской пехоты ВСУ в Одесской области, подозреваемого в завладении более 10 млн грн из зарплат
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Следствие установило, что должностное лицо подрабатывало данные о зарплате и премии своих знакомых, которые не служат в батальоне и не имеют отношения к Вооруженным Силам Украины. С помощью этой схемы он, вероятно, заработал более 10 млн. грн. из бюджета и приобрел себе авто.
По версии стражей порядка, он вводил в заблуждение командование, предоставляя фальшивую информацию об оплате труда и премиях военнослужащих своей части.
"Чтобы получить доступ к специальным бухгалтерским программам, злоумышленник использовал электронный ключ, который безосновательно получил от начальника финансово-экономической службы батальона. Затем фальсифицированные сведения подавал в областное управление Госказначейства для начисления заказанных средств как зарплаты и премии для военнослужащих и работников воинской части", - объясняют в пресс-службе.
При обысках у бухгалтера обнаружили авто Audi Q7, дорогие гаджеты и бытовую технику. Также изъято почти 2,5 млн грн с банковских карт его знакомых, которым он, дескать, ссудил деньги. У него также была боевая граната РГО, которую отправили на экспертизу.
Военному бухгалтеру объявили подозрение в растрате имущества или завладении путем злоупотребления служебным положением. Злоумышленнику грозит до 8 лет за решеткой.
Предостережение : Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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