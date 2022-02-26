В Одесской области задержали двух российских корректировщиков, - глава Общественного совета при ОГА
В селе Коблево Одесской области воины 28-й отдельной механизированной бригады задержали двух корректировщиков-диверсантов
Об этом сообщил в Facebook глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.
"28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. В районе н. п. Коблево наши военнослужащие задержали двух диверсантов, которые уже дают показания соответствующей службе", - написал он.
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