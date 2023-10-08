В Одесской области взяли под стражу "смотрящих" за городом Черноморск

Злоумышленники осуществляли через распространение и установление в обществе преступного влияния материальное обеспечение и координацию преступной деятельности на территории города, а накопленные средства, имущество и другие активы вносили в так называемый "воровской общак", рассказывает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Правоохранители задокументировали противоправные действия фигурантов и задержали их вместе с еще одним лицом, которому поручили непосредственно осуществлять незаконный сбыт наркотических средств.

"Собрав достаточно доказательств, следователи под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении в умышленном распространении в обществе преступного влияния по ч. 1 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде права внесения залога. За совершенное правонарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества", - заявил начальник Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области Игорь Панченко.

В апреле данным лицам было поставлено в известность о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасного наркотического средства, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в частности повторно (ч. 2 ст. 307 УК) и в хранении, приобретении огнестрельного оружия, без предусмотренного законом разрешения , совершенном по предварительному сговору группой лиц, и сбытые огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК).