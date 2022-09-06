Об этом сообщает в фейсбуке доктор биологических наук, профессор Иван Русев .

"С 24 февраля 2022 года, орки миновали и загрязняли любимое Черное море Ювеналия Зайцева, убивали сонарами дельфинов. Но на фоне войны в конце лета также высохли и озера академика Ювеналия Зайцева. И это происходит от того, что в этом году вода в лиманы и у озера почти не поступает извне. Не было и стока пресной воды по малым рекам в лиманы", - пишет Русев.

Сообщается, что уровень воды у реки Дунай крайне низок за последние десятилетия и потому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже не поступает и не пополняет озера. Кроме того, нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.

А такими были озера в 2018 году.

Местные рыбаки были готовы за свой счет открыть пропасть, однако администрация области не выдала разрешений, написал эколог.

"Рыбаки остались без рыбы, а выпаривание воды из лиманов, на фоне отсутствия водообмена, привело сейчас к полному высыханию заповедных озер, где были сосредоточены уникальные птичьи сады галагазов, – добавил доктор биологических наук Русев.

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