В Одесской области высохли заповедные озера, - эколог
На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области пересохли озера
Об этом сообщает в фейсбуке доктор биологических наук, профессор Иван Русев .
"С 24 февраля 2022 года, орки миновали и загрязняли любимое Черное море Ювеналия Зайцева, убивали сонарами дельфинов. Но на фоне войны в конце лета также высохли и озера академика Ювеналия Зайцева. И это происходит от того, что в этом году вода в лиманы и у озера почти не поступает извне. Не было и стока пресной воды по малым рекам в лиманы", - пишет Русев.
Сообщается, что уровень воды у реки Дунай крайне низок за последние десятилетия и потому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже не поступает и не пополняет озера. Кроме того, нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами.
А такими были озера в 2018 году.
Местные рыбаки были готовы за свой счет открыть пропасть, однако администрация области не выдала разрешений, написал эколог.
"Рыбаки остались без рыбы, а выпаривание воды из лиманов, на фоне отсутствия водообмена, привело сейчас к полному высыханию заповедных озер, где были сосредоточены уникальные птичьи сады галагазов, – добавил доктор биологических наук Русев.
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