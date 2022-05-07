В Одесской области ВСУ уничтожили российский ударный беспилотный
Беспилотный летательный аппарат вероятно разведывал объекты гражданской и военной инфраструктур
Об этом информирует в телеграмме глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук .
Сегодня, 7 мая, над Одессой Вооруженные силы Украины уничтожили еще один ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост".
"Одесса. "Минус" очередной вражеский БПЛА "Форпост. Спасибо силам ПВО", – написал Сергей Братчук.
- 2 мая украинские военные уничтожили два катера, БПЛА "Форпост", диверсионную группу и не допустили провокаций в Одессе. В тот же день воздушные силы ВСУ уничтожили 8 целей, в том числе беспилотник "Форпост" за $7 млн.
- 3 мая подразделения Воздушных Сил ВСУ поразили 15 воздушных объектов российских оккупантов, в том числе сбили 8 ракет и 7 БпЛА.
- За день 6 мая ВСУ убили 15 россиян, уничтожили 5 артиллерийских систем, 1 БТР и 2 БПЛА на Востоке Украины.
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