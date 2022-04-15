В Одесской области ВСУ уничтожили российский беспилотник, - пресс-секретарь ОВА

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук .



Он отметил, что ночью была воздушная тревога, и напомнил, что во время войны нет обучающих сирен, поэтому необходимо выполнить весь необходимый в таких случаях алгоритм действий.



"И еще хочу поздравить воинов 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода. Они сбили очередную птицу - "Орлан-10" - беспилотника РФ", - подчеркнул Сергей Братчук.



Представитель Одесской ОВА призвал граждан быть бдительными, ведь не исключают работу диверсионных групп. Сергей Братчук попросил сообщать подобную инормацию.



Он отметил, что оккупанты будут активизировать воздушную разведку, потому что высокий риск ракетных ударов остается.



"Но мы победим", – заверил Сергей Братчук.

Напомним, 8 апреля в Луганской области украинские военные обезвредили российский беспилотник "Орлан-10".

10 апреля в Харьковской области украинские военные впервые применили британский ПЗРК "Старстрик" и уничтожили из него российский беспилотник "Орлан-10".

14 апреля украинские морпехи сбили российский БПЛА "Орлан-10" и ранили двух оккупантов.

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