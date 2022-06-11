Об этом информирует в телеграмме представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Я начну со слов сострадания. Соболезнования семье погибшего. Этот человек погиб не на фронте или на производстве. Этот человек, Царство ему Небесное, погиб менее часа назад ( после 18.00, – Ред. ), отдыхая на пляже черноморского побережья Одесской области. Погиб нет от солнечного удара, нет от диверсионно-разведывательной группы противника. Погиб, подорвавшись на мине", - рассказал Братчук.

Спикер в очередной раз призвал не игнорировать предостережения по посещению пляжей и купанию в море, ведь сейчас все пляжи Одесчины заминированы.

"Я не знаю, сколько еще нужно повторять тем, кто пытается стать главным кандидатом на премию Дарвина", - добавил спикер.

В телеграмм-канале "Х...вая Одесса" сообщают, что погибший был переселенцем из Донбасса: "Пришли на пляж с семьей, отец пошел мерить глубину. Переселенцы из Донецкой области".

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