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В Одесской области в пожаре погибла женщина и трое ее сыновей

7 января, 2023 суббота
00:23
Общество

В результате пожара в жилом доме в Одесской области погибла женщина и трое ее детей, отца в тяжелом состоянии госпитализировали

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По информации спасателей, сообщения о пожаре они получили 6 января в 20.00. Возгорание произошло в жилом доме в селе Белино Одесской области.

В 20:19 пожар локализовали, а в 20:50 - ликвидировали.

В результате пожара пострадал мужчина 1991 года рождения, который в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализирован в медицинское учреждение.

В огне погибла женщина 1991 года рождения и трое ее детей - мальчики 2018, 2019 и 2020 годов рождения.

Причина пожара и обстоятельства устанавливаются.

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