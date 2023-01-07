В Одесской области в пожаре погибла женщина и трое ее сыновей
В результате пожара в жилом доме в Одесской области погибла женщина и трое ее детей, отца в тяжелом состоянии госпитализировали
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По информации спасателей, сообщения о пожаре они получили 6 января в 20.00. Возгорание произошло в жилом доме в селе Белино Одесской области.
В 20:19 пожар локализовали, а в 20:50 - ликвидировали.
В результате пожара пострадал мужчина 1991 года рождения, который в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализирован в медицинское учреждение.
В огне погибла женщина 1991 года рождения и трое ее детей - мальчики 2018, 2019 и 2020 годов рождения.
Причина пожара и обстоятельства устанавливаются.
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