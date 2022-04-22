В Одесской области в Пасхальную ночь отменили комендантский час

Об этом сообщила областная военная администрация в Facebook.



Распоряжением начальника ОВА Максима Марченко с 23 апреля по 24 апреля отменяется комендантский час.



В настоящее время будет усилено патрулирование улиц правоохранителями и силами Национальной гвардии.



"В церквях и храмах будут проходить праздничные богослужения, которые смогут посетить все верующие. Однако безопасность превыше всего и Пасха не отменяет должного реагирования на воздушные тревоги", - подчеркнул Марченко.