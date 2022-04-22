В Одесской области в Пасхальную ночь отменили комендантский час
Комендантский час на Пасху отменили в Одесской области
Об этом сообщила областная военная администрация в Facebook.
Распоряжением начальника ОВА Максима Марченко с 23 апреля по 24 апреля отменяется комендантский час.
В настоящее время будет усилено патрулирование улиц правоохранителями и силами Национальной гвардии.
"В церквях и храмах будут проходить праздничные богослужения, которые смогут посетить все верующие. Однако безопасность превыше всего и Пасха не отменяет должного реагирования на воздушные тревоги", - подчеркнул Марченко.
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