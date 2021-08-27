В Одесской области в ДТП пострадали трое полицейских
В Одесской области грузовик врезался в автомобиль
Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Авария произошла 26 августа на трассе Одесса - Николаев, возле поселка Иваново Одесского района.
По предварительным данным, грузовик MAN, водитель которого не выбрал безопасную скорость, врезалась в полицейский автомобиль Renault Sandero.
В результате столкновения травмы получили трое полицейских старший сержант, майор и капитан полиции. Правоохранители госпитализированы.
У пострадавших - закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ушибы позвоночника, грудной клетки и т.д. Водитель грузовика является гражданином другого государства.
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