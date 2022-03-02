В Одесской области в бомбоубежище зарегистрировали брак

Об этом сообщили в Авангардском поселковом совете на Facebook.



Молодоженами стали полицейский Владислав Клевец и его любимая Наталья.



"В 10.15 утра администратор Авангардовского ЦНАП Елена Шрамко зарегистрировала брак Клевец Владислава и Наталии. Роспись начали в помещении ЦНАПа, но получили сигнал Тревога и все перешли к бомбоубежищу. И уже здесь Владислав и Наталья официально стали мужем и женой", - идет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb