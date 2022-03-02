В Одесской области в бомбоубежище зарегистрировали брак
2 марта, в Одесской области, в поселке Авангард работники Центра предоставления административных услуг зарегистрировали брак в бомбоубежище
Об этом сообщили в Авангардском поселковом совете на Facebook.
Молодоженами стали полицейский Владислав Клевец и его любимая Наталья.
"В 10.15 утра администратор Авангардовского ЦНАП Елена Шрамко зарегистрировала брак Клевец Владислава и Наталии. Роспись начали в помещении ЦНАПа, но получили сигнал Тревога и все перешли к бомбоубежищу. И уже здесь Владислав и Наталья официально стали мужем и женой", - идет.
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