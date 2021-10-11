В Одесской области усилили карантин

Об этом сообщил во время брифинга главный санврач Одесской области Виталий Гончаров.

В Одесской области запрещаются плановые госпитализации в местных больницах, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими болезнями.

Гончаров отметил, что под запрет попали массовые мероприятия, а также любые развлекательные, спортивные, рекламные и другие мероприятия, кроме официальных спортивных, включенных в единый календарный план.

По его словам, показатели заболеваемости в Одесской области в 6 раз превышают целевые. До критической отметки уже подошло количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

"Если такая тенденция сохранится, то локдауна в конце октября - начале ноября не миновать", - добавил Гончаров.

Напомним, по состоянию на 11 октября в Украине "оранжевом" уровню карантина соответствуют 16 областей .

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