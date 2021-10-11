В Одесской области усилили карантин
С 11 октября в Одесской области усилили карантинные меры из-за уровня заболеваемости в регионе
Об этом сообщил во время брифинга главный санврач Одесской области Виталий Гончаров.
В Одесской области запрещаются плановые госпитализации в местных больницах, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими болезнями.
Гончаров отметил, что под запрет попали массовые мероприятия, а также любые развлекательные, спортивные, рекламные и другие мероприятия, кроме официальных спортивных, включенных в единый календарный план.
По его словам, показатели заболеваемости в Одесской области в 6 раз превышают целевые. До критической отметки уже подошло количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом.
"Если такая тенденция сохранится, то локдауна в конце октября - начале ноября не миновать", - добавил Гончаров.
- Напомним, по состоянию на 11 октября в Украине "оранжевом" уровню карантина соответствуют 16 областей .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное