В Одесской области улучшается ситуация с энергоснабжением, - Укрэнерго
Энергопитание Одессы и области должно улучшиться: ремонтным бригадам Укрэнерго удалось подать дополнительный объем электроэнергии в регион
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что ситуация с энергоснабжением в Одесской области должна улучшиться: ремонтные бригады смогли подать дополнительный объем электрики в регион.
"Ремонтным бригадам Укрэнерго удалось подать дополнительный объем электроэнергии в регион. Это улучшит энергопитание города Одессы и Одесского района. Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области", - проинформировала пресс-служба.
- 3 февраля в Одессе из-за аварии были обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района.
- В связи со сложной ситуацией, которая произошла в Одесской области в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
- 6 февраля стало известно, что в Украине в связи с началом рабочей недели и из-за похолодания растут объемы потребления электроэнергии. Самая сложная ситуация оставалась в Одессе и области.
- Вечером 6 февраля в Одессе и районе 50% жителей оставались без света. При этом в регионе действовали графики 2 через 10 часов .
- 7 февраля стало известно, что ситуация в Одессе и близлежащих районах остается сложной. Однако для абонентов обновили графики отключения света и сократили время, когда нет электроэнергии.
- Позже проинформировали, что около ста мощных генераторов будут обеспечивать работу критической инфраструктуры Одессы, высвободившиеся мощности будут предоставляться потребителям.
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