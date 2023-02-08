В Одесской области улучшается ситуация с энергоснабжением, - Укрэнерго

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что ситуация с энергоснабжением в Одесской области должна улучшиться: ремонтные бригады смогли подать дополнительный объем электрики в регион.

"Ремонтным бригадам Укрэнерго удалось подать дополнительный объем электроэнергии в регион. Это улучшит энергопитание города Одессы и Одесского района. Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области", - проинформировала пресс-служба.