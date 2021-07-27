В Одесской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик: погиб один человек, еще 6 госпитализированы

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.



Авария произошла ночью 27 июля в 3:45 вблизи с. Знаменка Подольского района.



В автобусе находилось 20 пассажиров. В результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек, еще 6 пострадали, среди них - ребенок 2008 н.



Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.



В то же время пресс служба Нацполиции в Одесской области уточняет, что автобус, который ехал из Молдовы, столкнул с зерновозов MAN.



По данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.



При этом Нацполиция обозначает место происшествия как окраине пгт Любашевка Подольского района.



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