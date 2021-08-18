В Одесской области СБУ задержала военнослужащего, который требовал у подчиненных 50% отката за премии
В Одесской области почти год злоумышленник "торговал" надбавками для военнослужащих, которых отправили на службу в зону ООС
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
За возможность получить максимальную надбавку нужно было заплатить половину из полученной суммы.
"В подчинении "дельца" находилось почти 500 человек. 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС. Поэтому, по предварительным данным, схема приносила дополнительный "доход" в не менее 70 тыс. грн ежемесячно", - говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленник привлек к схеме четырех сообщников, которые собирали средства непосредственно после получения военнослужащими денежного обеспечения.
Один из офицеров-посредников правоохранители задержали при получении очередной "дани" от военнослужащего.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении.
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