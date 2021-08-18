В Одесской области СБУ задержала военнослужащего, который требовал у подчиненных 50% отката за премии

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



За возможность получить максимальную надбавку нужно было заплатить половину из полученной суммы.



"В подчинении "дельца" находилось почти 500 человек. 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС. Поэтому, по предварительным данным, схема приносила дополнительный "доход" в не менее 70 тыс. грн ежемесячно", - говорится в сообщении.



По данным следствия, злоумышленник привлек к схеме четырех сообщников, которые собирали средства непосредственно после получения военнослужащими денежного обеспечения.



Один из офицеров-посредников правоохранители задержали при получении очередной "дани" от военнослужащего.



В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb