Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в организации криминальной схемы причастны чиновники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и государственного учреждения "Одесская областная фитосанитарная лаборатория".

В СБУ указали, что ежемесячные "доходы" организаторов схемы достигали одного миллиона долларов.

"В обмен на взятки чиновники "гарантировали" предпринимателям беспрепятственное оформление лабораторных исследований и сертификатов соответствия сельхозтовару. Именно эти разрешительные документы являются основными для продажи зерновых в зарубежные страны", - говорится в сообщении Службы безопасности.

Также отмечается, что к незаконной деятельности должностные лица привлекли трех руководителей частных компаний, занимающихся документальным сопровождением грузов. Установлено, что зернотрейдеры должны платить взятки наличными или перечислять их на банковские счета подконтрольных должностным лицам фирм.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения должностными лицами взяток и задержали бывшего руководителя Управления фитосанитарной безопасности регионального управления Госпродпотребслужбы, заместителя руководителя и инспектора Одесской областной фитосанитарной лаборатории и трех руководителей подконтрольных фирм.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении за 27, 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) статьями Уголовного кодекса Украины.



Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн каждому. Еще двоим – назначен круглосуточный домашний арест. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.