В Одесской области сбили три крылатые ракеты, - ОВА
25 марта в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ сбили еще три российских крылатых ракеты
Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук, - информирует Еспресо.TV .
"Сегодня, 25 марта, в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины "приземлили" еще три российские крылатые ракеты, которые несли смерть мирным городам", - написал Братчук.
- Напомним, бойцы ТрО освободили село Малиновку, Запорожской области.
- Для захвата Киева россиянам нужно как минимум втрое больше сил, чем сейчас, – штаб Командования Сухопутных войск ВСУ.
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