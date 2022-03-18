В Одесской области сбили российскую ракету морского базирования, - спикер главы ОВА

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Сегодня, 18 марта, в 5 часов утра в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ сбита вражеская крылатая ракета морского базирования", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове ракетным обстрелом разрушен учебный комплекс вуза, один человек погиб.

Сегодня утром во Львове раздалось несколько взрывов. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, ракеты российско-оккупационных обстреляли район Львовского авиаремонтного завода.

В Киеве в многоэтажку в Подольском районе попал обломок сбитой ракеты, один человек погиб.

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