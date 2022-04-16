В Одесской области российские военные пытаются возобновить интенсивную воздушную разведку, используя дроны

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.



Он призвал жителей области сообщать о замеченных российских дронах.



"Действительно, враг сейчас пытается призвать воздушную разведку. И днем, и ночью. Спасибо всем, кто сообщает о появлении в небе вражеских дронов. Часть из них уничтожена", - подчеркнул Братчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Греции заявил, что Одесса – это еще один город, который Россия может попытаться уничтожить так же, как и Мариуполь.

По его словам, в городе и области постоянно проводится контрдиверсионная работа.Также он призвал сообщать о подозрительных людях и не подбирать опасные подозрительные предметы, потому что это может быть ловушкой врага.