English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Одесской области российские военные пытаются возобновить интенсивную воздушную разведку, используя дроны

В Одесской области российские военные пытаются возобновить интенсивную воздушную разведку, используя дроны

16 апреля, 2022 суббота
10:22
война с Россией

Враг пытается возобновить интенсивную воздушную разведку, но украинские военные успешно используют средства противовоздушной обороны

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он призвал жителей области сообщать о замеченных российских дронах.

"Действительно, враг сейчас пытается призвать воздушную разведку. И днем, и ночью. Спасибо всем, кто сообщает о появлении в небе вражеских дронов. Часть из них уничтожена", - подчеркнул Братчук.


По его словам, в городе и области постоянно проводится контрдиверсионная работа.

Также он призвал сообщать о подозрительных людях и не подбирать опасные подозрительные предметы, потому что это может быть ловушкой врага.
  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Греции заявил, что Одесса – это еще один город, который Россия может попытаться уничтожить так же, как и Мариуполь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Одесса
Читайте также:
Павло Клімкін
14 апреля, 2022 четверг
Первый раз прямо "засветили" снабжение бронетехники, и это абсолютный прорыв. У Путина нет шанса продвигаться дальше, - Климкин
Дмітрій Медведєв
14 апреля, 2022 четверг
"Ни о каком безъядерном статусе Балтики уже не пойдет речь": в России прокомментировали потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Херсон
14 апреля, 2022 четверг
Орка, представившегося комендантом Херсонской области, наши руководители ОТГ послали в сторону корабля, - боец ТрО Херсона
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.83
    Покупка 29.83
    Продажа 31.12
  • EUR
    Покупка 32.31
    Продажа 33.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
16 апреля
11:12
Эксклюзив
Горение лесов в Чернобыльской зоне - это ядерный терроризм, угрожающий украинцам загрязнением окружающей среды радионуклидами, - эколог
11:01
Оккупанты намерены перекрыть въезды и выезды из Мариуполя, чтобы устроить "фильтрацию" всех мужчин
10:23
В волонтерский центр в Днепре, куда ежедневно приходят сотни беженцев, привезли несколько машин гуманитарного груза, – Порошенко
10:07
Российские оккупанты нанесли удар по птицефабрике около Днепра
10:06
Эксклюзив
В Изюме враг пытается накапливать силы, маркирует технику всеми буквами алфавита, – депутат горсовета
09:48
На 16 апреля согласованы 9 гуманитарных коридоров, - Верещук
09:31
Для жителей Луганщины и Донбасса 16 апреля отправится эвакуационный поезд из Покровска
09:29
Число погибших во время нового этапа войны детей достигло 200, - омбудсмен Людмила Денисова
08:57
В Киеве прогремели взрывы в Дарницком районе
08:43
ВСУ на Донбассе отбили 10 атак врага, уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы и бронетранспортер, - Генштаб
08:19
Из-за российских обстрелов Северодонецк остался без газа и воды, в Кременной погиб человек, - глава Луганской ОВА Гайдай
08:15
Российские и белорусские грузовики застряли в длинных очередях на восточных границах ЕС, пытаясь уехать из Европы из-за запрета перевозить грузы в пределах ЕС
07:56
В результате ночного ракетного удара РФ по Полтавщине погиб один человек
07:25
"Своевольные действия Концерна РРТ можно расценивать не иначе как диверсионную работу в пользу врага" - открытое письмо "Еспресо", "Прямого" и "5 канала" в представительство Европейского Союза в Украине
06:59
За сутки уничтожено 76 оккупантов и 16 единиц техники, - оперативное командование "Юг"
06:50
Этьен де Понсен
Посольство Франции возобновило работу в Киеве
06:27
гранатомет NLAW
Британские военные инструкторы возобновили работу в Украине, - The Times
06:20
Херсон
В Херсоне местные жители массово вывешивают украинскую символику на зданиях города, - терроборона
06:05
Парламентарии Литвы предлагают сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине
05:54
В США из Мексики начали прибывать несовершеннолетние украинцы без сопровождения, - CNN
05:39
Для тех, кто потребляет менее 250 кВт электроэнергии, тарифы "заморозят" на полгода, - Зеленский
05:11
Медведчуку будет изменена мера пресечения, – Венедиктова
04:44
Украинцы в оккупации умирают от голода, - ООН
04:23
Коронавирус идет на спад, фиксируем около 400 случаев в сутки, - Виктор Ляшко
04:07
Денис Шмигаль
Премьер-министр Украины, министр финансов и глава НБУ поедут в Вашингтон, - Reuters
03:55
В Харьковской области поселок Рогань освободили от российских захватчиков, - Олег Синегубов
03:38
Залужный обсудил ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм с генералом США Марком Милли
03:22
Германия выделит Украине более одного миллиарда евро на военную помощь
03:11
Посольство Италии возобновляет свою работу в Киеве.
02:58
Рашисты нанесли ракетный удар по аэропорту Александрии, – мэр
02:40
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии критикует канцлера Шольца за задержки в поставках в Украину тяжелого вооружения
02:28
За время войны погибли до 3 тыс. украинских военных, - Зеленский
02:16
Зеленский: в Украине деоккупировано 918 населенных пунктов
02:00
FGM-148 Javelin
Массированное наступление на востоке не увенчалось существенным продвижением войск РФ, потому что украинцы умело используют новую тактику, - Вild
01:36
Украинские ПВО за сутки сбили один самолет, один вертолет, три БПЛА и три крылатых ракеты врага
01:20
В Украине от остатков военной техники расчистили 240 км дорог, - Укравтодор
01:08
РФ тянет на войну "музейные экземпляры" 60-х годов, - Арестович о технике, которую рашисты стягивают со всей России
00:48
США добавят к пакету помощи Украине береговые ракеты, - The New York Times
00:44
Пентагон подтвердил, что по крейсеру "Москва" ударили украинскими "Нептунами" - Washington Post
00:29
Северодонецк почти на 70% разрушен, – глава ВГА Александр Стрюк
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV