В Одесской области российские военные пытаются возобновить интенсивную воздушную разведку, используя дроны
Враг пытается возобновить интенсивную воздушную разведку, но украинские военные успешно используют средства противовоздушной обороны
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Он призвал жителей области сообщать о замеченных российских дронах.
"Действительно, враг сейчас пытается призвать воздушную разведку. И днем, и ночью. Спасибо всем, кто сообщает о появлении в небе вражеских дронов. Часть из них уничтожена", - подчеркнул Братчук.
По его словам, в городе и области постоянно проводится контрдиверсионная работа.
Также он призвал сообщать о подозрительных людях и не подбирать опасные подозрительные предметы, потому что это может быть ловушкой врага.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Греции заявил, что Одесса – это еще один город, который Россия может попытаться уничтожить так же, как и Мариуполь.
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