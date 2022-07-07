В Одесской области российская ракета попала в пустой молдавский танкер с остатками дизтоплива
Во время очередного авиационного удара по Одесской области россияне выпустили из самолета Су-30 две ракеты Х-31, одна из которых попала в пустой танкер с остатками дизтоплива
Об этом сообщает ОК "Юг".
Отмечается, что одна ракета самоликвидировалась над морем.
Вторая попала в танкер "Millennial Spirit", ходивший под флагом Молдовы. Судно дрейфует в территориальном море без экипажа и с остатками дизтоплива на борту.
Впервые танкер был обстрелян морским флотом РФ в Черном море в начале полномасштабного вторжения России.
Как передает "Юг", возможно горение остатков груза. К моменту первого попадания в корабль на нем было более 500 тонн дизтоплива.
Танкер уже 4 месяца дрейфует в акватории Черного моря без экипажа из-за блокады россиянами судоходства. Фактически, как отмечает ОК "Юг", судно "как экологическая бомба замедленного действия".
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