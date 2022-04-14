В Одесской области РФ пыталась использовать криминалитет, чтобы расшатать ситуацию в области, - СБУ
В Одесской области СБУ нейтрализовала мощную преступную группировку, которая сотрудничала с врагом и хотела присоединиться к оккупационной "власти", если рашисты захватят Одессу
Об этом сообщает СБУ.
"Эти попытки значительно активизировались после того, как войску захватчиков не удалось захватить ключевые населенные пункты Украины собственными силами. В ходе масштабной спецоперации СБУ и Нацпола были задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известны в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пайзулаев". Колаборанты поддерживали связь с представителями РФ и "докладывали" им о ситуации в регионе. Координируя со своими кураторами, воры пытались расшатать внутреннюю обстановку – терроризировали и запугивали местное население", – говорится в сообщении.
По информации СБУ, разоблаченные лица должны были "охотиться" на правоохранителей, а также патриотически настроенных активистов.
Часть своих подельников лидеры группировки даже записали в ряды Теробороны, чтобы собирать информацию о намерениях и позициях украинских военных в Одесской области.
Все члены группировки, граждане Украины задержаны, с ними проводятся соответствующие следственно-оперативные действия. Один из лидеров (который является иностранцем) выдворен из Украины, другому, который находится за границей, – запрещен въезд.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на территории Украины находится еще много преступников, которые своими действиями способствовали приходу в нашу страну российских захватчиков – всем им нужно прийти в СБУ и дать показания.
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