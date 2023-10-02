В Одесской области разоблачили ОПГ, которая вырубала ботанический заказник с краснокнижными деревьями
Преступная группа из семи жителей Одесской области для обогащения вырубала деревья, занесенные в Красную книгу, ботанического заказника "Павловский"
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным прокуратуры, житель Раздельнянского района Одесской области организовал преступную группу вместе с должностным лицом Захаровской ОТГ, экологом и сотрудником Павловского лесничества.
Там считают, что для обогащения на территории ботанического заказника "Павловский" Захаровской ОТГ Одесской области преступники вырубили лесной массив "дуба пушистого", занесенного в Красную книгу Украины.
"Организатор преступной группы вместе с сообщниками задержан во время рубки и вывоза очередной партии древесины", - говорится в сообщении.
На месте задержания и проживания подозреваемых стражи порядка провели обыски, где обнаружили и изъяли более 30 кубометров дров и другие лесоматериалы, автомобиль КамАЗ, бензопилы, топоры, мобильные телефоны, черновые записи.
Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении семи участникам преступной группы в незаконной вырубке деревьев в защитных лесных насаждениях (ч. 4 ст. 246 УК Украины).
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Фото: Офис генерального прокурора
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