В Одесской области разоблачили ОПГ, которая вырубала ботанический заказник с краснокнижными деревьями

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным прокуратуры, житель Раздельнянского района Одесской области организовал преступную группу вместе с должностным лицом Захаровской ОТГ, экологом и сотрудником Павловского лесничества.

Там считают, что для обогащения на территории ботанического заказника "Павловский" Захаровской ОТГ Одесской области преступники вырубили лесной массив "дуба пушистого", занесенного в Красную книгу Украины.

"Организатор преступной группы вместе с сообщниками задержан во время рубки и вывоза очередной партии древесины", - говорится в сообщении.

На месте задержания и проживания подозреваемых стражи порядка провели обыски, где обнаружили и изъяли более 30 кубометров дров и другие лесоматериалы, автомобиль КамАЗ, бензопилы, топоры, мобильные телефоны, черновые записи.

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении семи участникам преступной группы в незаконной вырубке деревьев в защитных лесных насаждениях (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Фото: Офис генерального прокурора