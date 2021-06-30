В Одесской области разоблачили контрабанду кокаина стоимостью $ 10 млн
В Одессе СБУ предотвратила масштабную контрабанду кокаина из одной из стран Южной Америки
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"СБУ получила оперативную информацию, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на корабле, который прибыл в Морской торговый порт " Южный ". Наркотик был скрыт в вентиляционных люках грузового контейнера с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили 46 брикетов с кокаином. Общий вес наркотика (брутто) - почти 57 кг ", - говорится в сообщении.
Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас ведутся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и участию в контрабанде наркотиков.
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