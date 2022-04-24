В Одесской области ПВО сбили две российские крылатые ракеты
Вечером 23 апреля в Одесской области воины подразделения Воздушных Сил ВСУ сбили две российские крылатые ракеты
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Одессы.
Россия выпустила крылатые ракеты из акватории Черного моря.
"23 апреля в 22:00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный", - говорится в сообщении одесситов.
- 23 апреля Россия обстреляла Одессу из Каспийского моря, был поврежден военный объект и 2 жилых дома.
- В Одессе от ракетных обстрелов российских войск погибли восемь человек , 18 ранены.
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