В Одесской области ПВО сбили две российские крылатые ракеты

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Одессы.



Россия выпустила крылатые ракеты из акватории Черного моря.



"23 апреля в 22:00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили две российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и направлялись в направлении порта Южный", - говорится в сообщении одесситов.







23 апреля Россия обстреляла Одессу из Каспийского моря, был поврежден военный объект и 2 жилых дома.

В Одессе от ракетных обстрелов российских войск погибли восемь человек , 18 ранены.

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