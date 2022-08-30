Об этом информирует в телеграме Одесский городской совет .

"Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Утром пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря", - говорится в сообщении.

Однако Противовоздушная оборона уничтожила российский беспилотный летательный аппарат.

Украинские военные в течение 24 августа сбили четыре российских беспилотника, пытавшихся разведать дислокацию Вооруженных сил.

В течение 26 августа зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский вертолет и три беспилотных летательных аппарата врага.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 августа ориентировочно составили – около 47 550 оккупантов, 1954 танка и 282 реактивные системы залпового огня.

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