В Одесской области ПВО ликвидировала вражеский дрон-шпион
Утром 30 августа в Одессе летал БПЛА российской армии. Украинские силы противовоздушной обороны ликвидировали "шпиона" рашистов
Об этом информирует в телеграме Одесский городской совет .
"Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Утром пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря", - говорится в сообщении.
Однако Противовоздушная оборона уничтожила российский беспилотный летательный аппарат.
- Украинские военные в течение 24 августа сбили четыре российских беспилотника, пытавшихся разведать дислокацию Вооруженных сил.
- В течение 26 августа зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский вертолет и три беспилотных летательных аппарата врага.
- Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 августа ориентировочно составили – около 47 550 оккупантов, 1954 танка и 282 реактивные системы залпового огня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное