В Одесской области произошло смертельное ДТП: погиб водитель, пассажирку госпитализировали
Вечером 4 августа в пределах села Барабой на автодороге Одесса – Белгород-Днестровский столкнулись два автомобиля. В результате ДТП водитель одного из авто погиб на месте, его пассажирку доставили в больницу
Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Одесской области.
По данным полиции, автомобиль марки "Audi" выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил BMW, которым управлял 34-летний мужчина. Указывается. что именно у него было преимущество в движении, а столкновение допустил 23-летний водитель Audi.
В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем Audi, погиб, а его 22-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В полиции установили, что водитель находился в сознании и трезвости.
Водитель BMW и 15-летний пассажир не пострадали.
Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз.
- Также 4 августа во Львове на улице Научная столкнулись два автомобиля. С одной легковки спасателям пришлось доставать 71-летнюю водительницу.
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