Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Одесской области.

По данным полиции, автомобиль марки "Audi" выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил BMW, которым управлял 34-летний мужчина. Указывается. что именно у него было преимущество в движении, а столкновение допустил 23-летний водитель Audi.

В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем Audi, погиб, а его 22-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В полиции установили, что водитель находился в сознании и трезвости.

Водитель BMW и 15-летний пассажир не пострадали.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз.