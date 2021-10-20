В Одесской области произошло массовое ДТП: погибли три человека, еще двенадцать госпитализированы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.



Авария произошла утром около 5:00.



По имеющимся данным, водитель автомобиля Volkswagen двигался в направлении Одессы и в условиях ограниченной видимости из-за тумана столкнулся с тягачом DAF, который двигался впереди в попутном направлении. После столкновения оба автомобиля остановились на проезжей части.



Далее на место происшествия подъехали автомобиль ВАЗ и микроавтобус с пассажирами, водители которых, увидели аварию и также остановились на проезжей части. В это время в указанном направлении двигался еще один автопоезд DAF, который столкнулся с другими автомобилями, в результате чего они загорелись.



В ДТП погибли три человека - пассажирка легкового Volkswagen, 1985 г. р., водитель первого грузовика, 1991 г. р., и еще один человек, личность которого сейчас устанавливают.



В больницу с различными травмами доставлены 12 человек, в том числе несовершеннолетние в возрасте 15 и 16 лет.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.



Полиция задержала 32-летнего водителя грузового автомобиля DAF.



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