В Одесской области произошло ДТП с участием военных, есть пострадавшие
Возле Крыжановки (Одесская область) водитель Lexus, который ехалв сторону Одессы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу столкнулся с Volkswagen, в котором находились трое военнослужащих
Об этом сообщила пресс служба областной полиции .
Всех с обеих машин забрали в больницу. Пассажирка Lexus, 1967 года в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г.р., получили меньших травм.
Решается вопрос об открытии дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами".
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