В Одесской области произошло ДТП с участием военных, есть пострадавшие

Об этом сообщила пресс служба областной полиции .

Всех с обеих машин забрали в больницу. Пассажирка Lexus, 1967 года в тяжелом состоянии. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 г.р., получили меньших травм.



Решается вопрос об открытии дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами".