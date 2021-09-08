В Одесской области произошел пожар на турбазе: эвакуированы 25 человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в 6:20. На момент прибытия спасателей горели четыре домика на территории базы отдыха " Феличита " в пгт Затока, была угроза распространения пламени на другие домики", - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали пожар в 6:50 и полностью ликвидировали в 7:56 на площади 120 кв. м, не допустив распространения пламени.

"На базе отдыха проживали 25 человек, которые были эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет", - отмечают в ГСЧС.