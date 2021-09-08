В Одесской области произошел пожар на турбазе: эвакуированы 25 человек
На базе отдыха "Феличита" в пгт Затока (Одесская область) утром в среду начался пожар, огонь распространился на 120 кв. м, повредив четыре домика для отдыха, жертв и пострадавших нет
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Сообщение о пожаре поступило в 6:20. На момент прибытия спасателей горели четыре домика на территории базы отдыха " Феличита " в пгт Затока, была угроза распространения пламени на другие домики", - говорится в сообщении.
Пожарные локализовали пожар в 6:50 и полностью ликвидировали в 7:56 на площади 120 кв. м, не допустив распространения пламени.
"На базе отдыха проживали 25 человек, которые были эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС. Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет", - отмечают в ГСЧС.
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