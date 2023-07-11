Об этом передают местные власти.

Начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо отметила, что атака происходила ночью и была дроновой, враг запускал несколько волн по направлению к акватории Черного моря. Это говорит о том, что россияне готовились к ней и планировали под определенные события, утверждает спикер.

"Россияне запустили более 20 единиц", – подчеркнула она.

Киев и область

ПВО уничтожило все "шахеды", летевшие на Киев ночью.

"Враг второй раз в этом месяце атаковал Киев с воздуха. Предварительно, как и в начале июля, противник применил баражирующие боеприпасы Shahed. Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из краснодарского края РФ. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Снова раз благодарим ПВО за отличную работу!" – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Фото: Андрей Небитов

Однако обломки дронов обнаружили в одном из населённых пунктов Киевской области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила.

Фото: Андрей Небитов

Обошлось без пострадавших. На месте работают экстренные службы и полиция.

Фото: Андрей Небитов

Отметим, что около 04:40 воздушная тревога, связанная с угрозой вражеских ударных БПЛА, была объявлена в Киеве и области.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - говорилось в сообщении главы КМВА.

Около 05:30 в Киеве и области раздался отбой воздушной тревоги.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что в двух районах области в результате падения обломков повреждены жилые дома.

"В частности, 12 частных домов и один многоэтажный. Повреждения незначительны: выбиты окна, двери, секущиеся фасады, крыши. Кроме того, в результате падения обломков в нескольких местах зафиксировано возгорание травяного настила", - заявил глава области.

По состоянию на 08:25 пожар ликвидирован.

Одесчина

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что ночью РФ совершила мощную атаку по югу Украины с акватории Черного моря. Враг направил несколько волн ударных беспилотников типа Shahed-136.

"Силы противовоздушной обороны не дали реализовать враждебный план атаки зернового терминала одного из портов Одесчины. 22 дрона уничтожены силами ПВО юга, два попали в админздание припортового объекта", - пишет Кипер.

Сообщается, что в результате падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового.

Как уточнила Гуменюк, в Одесской области есть попадание в объект припортовой инфраструктуры: "Враг атаковал важный объект для области. Обошлось без пострадавших. Пожарные быстро справились с пожарами".

Ночью о взрывах на юге сообщило "Общественное. Одесса". "В Одесском районе были слышны взрывы", - говорилось в сообщении.

Впоследствии издание писало о повторных взрывах в Одесской области. "Думская" отметила , что прозвучало несколько взрывов, а также добавила, что в области работала ПВО.

В 04.10 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

До этого Воздушные силы ВСУ сообщали об опасности удара в нескольких областях Украины, преимущественно на востоке, юге и центре.