В Одесской области продолжается обустройство укрытий в учебных заведениях, - Братчук
В школах и профессиональных заведениях среднего образования Одесской области идет обустройство укрытий так, чтобы дети и подростки могли там учиться
Об этом спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в эфире Эспрессо.
"В школах и профессиональных заведениях среднего образования идет обустройство укрытий. Есть выделенные средства. Чтобы это не был погреб, это должны быть действительно оборудованные классы, аудитории для того, чтобы учащиеся могли заниматься и не игнорировать воздушную тревогу. Работа продолжается в этом направлении, мы ее не заканчиваем", – рассказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное