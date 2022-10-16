Об этом спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в эфире Эспрессо.

"В школах и профессиональных заведениях среднего образования идет обустройство укрытий. Есть выделенные средства. Чтобы это не был погреб, это должны быть действительно оборудованные классы, аудитории для того, чтобы учащиеся могли заниматься и не игнорировать воздушную тревогу. Работа продолжается в этом направлении, мы ее не заканчиваем", – рассказал он.