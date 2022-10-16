English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Одесской области продолжается обустройство укрытий в учебных заведениях, - Братчук
Эксклюзив

В Одесской области продолжается обустройство укрытий в учебных заведениях, - Братчук

16 октября, 2022 воскресенье
08:35
война с Россией

В школах и профессиональных заведениях среднего образования Одесской области идет обустройство укрытий так, чтобы дети и подростки могли там учиться

Об этом спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в эфире Эспрессо.

"В школах и профессиональных заведениях среднего образования идет обустройство укрытий. Есть выделенные средства. Чтобы это не был погреб, это должны быть действительно оборудованные классы, аудитории для того, чтобы учащиеся могли заниматься и не игнорировать воздушную тревогу. Работа продолжается в этом направлении, мы ее не заканчиваем", – рассказал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

образование
Одещина
Читайте также:
Путін
15 октября, 2022 суббота
Путин заявил, что РФ поддерживает Талибан в борьбе с Западом
Журналіста Михайла Ткача на пішоходному переході збив автомобіль
13 октября, 2022 четверг
Журналиста Михаила Ткача, проводившего расследование уличной гонки, на пешеходном переходе сбил автомобиль
газ
13 октября, 2022 четверг
Коллапс карьеры Путина. Экс-министр энергетики заявил, что украинская газотранспортная система может обеспечить объемы для ЕС
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
16 октября
11:32
Вятрович
Несмотря на советские мифы, первым фронтом УПА был антинацистский, - Вятрович
11:20
Николай Княжицкий
Как во Львове родился Adidas и Apple
11:12
Самыми сознательными по снижению потребления электроэнергии стали жители Черниговской области, - Укрэнерго
10:55
Инфографика
Курс валют сегодня: какая цена на доллар, евро и злотый
10:44
Си Цзиньпин на съезде компартии рассказал, как Китай будет решать вопросы Тайваня
10:29
Перехват СБУ: "российских зэков расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска"
10:16
Уайлдер после яркого возвращения на ринг бросил вызов Усику
10:10
Не хотели обидеть Си. Теперь не хотим оскорбить Хаменеи
10:02
Инфографика
ВСУ ликвидировали уже 65 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
10:00
Эксклюзив
Путин озабочен тем, что генералы не поддерживают его так, как раньше, – военный эксперт Ходжес
09:50
В Москве паркинги начали готовить под бомбоубежища, - росСМИ
09:28
Россия договорилась с Ираном о поставках новых ударных дронов Arash-2, - ISW
09:17
Эксклюзив
Сейчас отток людей из Запорожья больше, чем 24 февраля, - депутат облсовета Лишенко
09:08
Эксклюзив
Из Азовстали мы выходили с оружием, без белых флагов и приподнятых рук, - защитник Мариуполя морпих Максим
09:05
Россия убивает гражданских: в Лимане нашли еще 6 убитых во время оккупации людей
09:02
Россия не способна производить современные ракеты со скоростью, с которой их тратит, - британская разведка
08:46
В центре Донецка прогремел взрыв в одной из районных администраций
08:39
Хейни победил Камбососа в бою за звание абсолютного чемпиона мира в категории Ломаченко
08:30
В оккупированном Рубежном кадыровцы выселяют гражданских из их жилья, - Генштаб
08:18
Уайлдер жестко нокаутировал Гелениуса в первом раунде
08:15
Глава Военного комитета НАТО поспорил с послом Китая из-за войны в Украине
08:05
Эксклюзив
Из-за мобилизации началось противостояние в Кремле, - генерал США Ходжес
08:00
"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть центральный матч УПЛ
07:45
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд 16 октября из Покровска во Львов
07:26
Оккупанты за минувшие сутки совершили 5 ракетных и 23 авиационных удара, - Генштаб
07:18
Украинская авиация за сутки нанесла 32 удара по врагу, - Генштаб
07:08
В Черном море маневрируют 12 вражеских кораблей с ракетами "Калибр", - ОК
06:50
Граждан Китая призывают уехать из Украины, - газета Компартии КНР
06:32
Франция начнет тренировать украинских военных
01:36
Мэр Будапешта заявил, что их власть ведет Венгрию к проигрышу
00:50
ВСУ ликвидировали российского майора, трижды возвращавшегося на фронт
00:12
Оккупанты вывозят из Херсона награбленное и готовятся к бегству, - Подоляк
2022, суббота
15 октября
23:34
Обновлено
Стаховский и Гайдай присоединились к флешмобу Стерненка. Теперь за Гиркина дают $50 тыс.
23:25
"Шахтер" – "Динамо": букмекеры назвали фаворита центрального матча УПЛ
22:39
Украинская авиация нанесла 30 ударов: поражены 7 позиций ЗРК россиян и 23 района сосредоточения оккупантов
22:37
Мобилизированные в РФ
На полигоне в Белгородской области РФ "мобики" открыли огонь на поражение: 11 убитых, 15 раненых, - росСМИ
22:24
В оккупантов не хватает обеспечения: в Запорожье прибыли мобилизованные россияне одеты в гражданскую одежду
22:08
Командиры морского флота РФ приступили к агитации: обещают контрактникам высокую зарплату и гарантируют не отправлять на войну в Украину
21:58
С начала суток Россия нанесла 4 ракетных и 17 авиаударов по Украине
21:39
"Мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - Маск о Starlink
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV