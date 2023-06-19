Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел утром 18 июня на местном рынке.

"Предварительно полицейские установили, что между двумя представителями районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и местным гражданином во время вручения ему повестки возник конфликт. В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвел выстрел в гору из стартового пистолета", - говорится в сообщении. .

Оружие изъяли, а представителю военкомата грозит до 7 лет заключения.