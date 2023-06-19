В Одесской области представитель военкомата произвел выстрел в воздух при попытке вручить мужчине повестку. Открыто производство
В Рени Одесской области представитель военкомата произвел выстрел в воздух при попытке вручить мужчине повестку. Открыто производство по факту хулиганства
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел утром 18 июня на местном рынке.
"Предварительно полицейские установили, что между двумя представителями районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и местным гражданином во время вручения ему повестки возник конфликт. В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления произвел выстрел в гору из стартового пистолета", - говорится в сообщении. .
Оружие изъяли, а представителю военкомата грозит до 7 лет заключения.
- В феврале в соцсетях завирусилось видео, на котором люди в военной форме у рынка "Привоз" в Одессе тянут мужчину за руки и за ноги, а тот просит оставить его в покое. В ОК "Юг" приступили к проверке по факту превышения полномочий представителями военкомата.
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